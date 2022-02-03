Шольц перед визитом в Россию посетит Киев

15 февраля Шольц отправится в Москву. В интервью немецкому телеканалу ZDF 2 февраля канцлер анонсировал этот визит. Он заявлял, что состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что основное внимание во время этой поездки будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.