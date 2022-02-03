СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву

Издание отмечает, что основное внимание во время этой поездки будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину. Шольц хочет больше участвовать в кризисной дипломатии, подчеркивают журналисты.

О запланированном визите Шольца в Москву стало известно 3 февраля. Он собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.