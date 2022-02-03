СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву

Издание отмечает, что основное внимание во время этой поездки будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину. Шольц хочет больше участвовать в кризисной дипломатии, подчеркивают журналисты.
О запланированном визите Шольца в Москву стало известно 3 февраля. Он собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Глава Минобороны Алексей Резников сообщил 3 февраля, что у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских военнослужащих.
В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января отметил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме сказали, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".