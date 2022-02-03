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СМИ назвали дату визита канцлера Германии в Москву

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О запланированном визите Шольца в Москву стало известно 3 февраля
О запланированном визите Шольца в Москву стало известно 3 февраля
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Россию с рабочим визитом 15 февраля. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что основное внимание во время этой поездки будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину. Шольц хочет больше участвовать в кризисной дипломатии, подчеркивают журналисты.

О запланированном визите Шольца в Москву стало известно 3 февраля. Он собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил 3 февраля, что у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских военнослужащих.

В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января отметил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме сказали, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Москва, российская агрессия, война в Украине, Олаф Шольц
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