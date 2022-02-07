7 февраля в Украину приедут главы МИД четырех стран ЕС. Среди тем переговоров – сдерживание РФ

Иностранные дипломаты в ходе визита в Украину посетят линию соприкосновения на Донбассе, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом 5 февраля сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок продлится два дня, он станет вторым с начала года.

В Киеве Бербок проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной, – говорится в сообщении. – Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта".

Кроме того, 7–8 февраля совместный визит в Украину осуществят главы МИД Чехии, Словакии и Австрии Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг.

В украинском МИД подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата", который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

"Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства", – рассказали в МИД Украины.

Указывается, что министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил.