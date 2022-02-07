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7 февраля в Украину приедут главы МИД четырех стран ЕС. Среди тем переговоров – сдерживание РФ

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Иностранные дипломаты в ходе визита в Украину посетят линию соприкосновения на Донбассе, отметили в МИД
Иностранные дипломаты в ходе визита в Украину посетят линию соприкосновения на Донбассе, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

7 февраля в Украину с рабочим визитом приедут главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии, в ходе визита дипломаты среди прочего посетят линию соприкосновения в Донбассе.

Об этом 5 февраля сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок продлится два дня, он станет вторым с начала года.

В Киеве Бербок проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной, – говорится в сообщении. – Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта".

Кроме того, 7–8 февраля совместный визит в Украину осуществят главы МИД Чехии, Словакии и Австрии Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг.

В украинском МИД подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата", который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

"Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства", – рассказали в МИД Украины.

Указывается, что министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения операции Объединенных сил.

Контекст:

Визит иностранных дипломатов в Украину пройдет на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 3 февраля, что у границ Украины расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

Теги: Россия, Германия, Украина, Словакия, Австрия, МИД Украины, Донбасс, ФРГ, переговоры, агрессия, МИД Чехии, МИД Германии, МИД Словакии, вторжение, Дмитрий Кулеба, конфликт, дипломаты, безопасность, МИД Австрии, визит, Александер Шалленберг, Анналена Бербок, Иван Корчок, Ян Липавский
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