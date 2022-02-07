Байден поговорил с Макроном перед его встречей с Путиным в Москве

Байден и Макрон поговорили об Украине во второй раз за неделю Фото: EPA

Об этом говорится в релизе, опубликованном 6 февраля на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", – говорится в сообщении.

Это уже вторая телефонная беседа Байдена и Макрона за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля. Тогда лидеры обсудили координацию как в дипломатии, так и в подготовке введения быстрых и жестких санкций против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.