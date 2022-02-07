Байден поговорил с Макроном перед его встречей с Путиным в Москве

Об этом говорится в релизе, опубликованном 6 февраля на сайте Белого дома.
"Лидеры обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", – говорится в сообщении.
Это уже вторая телефонная беседа Байдена и Макрона за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля. Тогда лидеры обсудили координацию как в дипломатии, так и в подготовке введения быстрых и жестких санкций против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.
Разговор Байдена и Макрона состоялся накануне визита президента Франции в Москву. В Кремле 7 февраля он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
На следующий день, 8 февраля, Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 3 февраля, что у границ Украины расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.