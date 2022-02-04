Макрон на следующей неделе посетит Москву, а после совершит визит в Киев

Макрон обсудит с лидерами двух стран ситуацию вокруг Украины Фото: EPA

На следующий день, 8 февраля, Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Макрон назвал приоритетным поиск пути к деэскалации напряженности вокруг Украины.

Президент Франции и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 2 февраля подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили координацию действий против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Зеленский и Макрон 3 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали совместные шаги "по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия". Об этом сообщил президент Украины.

Кремль также сообщил, что 3 февраля Макрон поговорил по телефону с Путиным.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", – отметили в пресс-службе президента России.