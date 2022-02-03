"Согласовали дальнейшие совместные шаги". Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном о противодействии вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", – отметил Зеленский.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії. pic.twitter.com/MEnvxrPIhv — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2022

Макрон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 2 февраля подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсудили координацию действий против России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.