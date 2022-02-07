Макрон считает, что станет мировым лидером, который заключит с Путиным мирное соглашение по Украине – СМИ

По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров Фото: ЕРА

Если Макрону удастся предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, он станет "героем, который предотвратил нападение на Украину", пишет издание. И отмечает, что французские СМИ все чаще сравнивают Макрона с бывшим президентом Франции Николя Саркози, выступившим посредником между Россией и Грузией в 2008 году.

Путин сказал Макрону, что тот является "качественным партнером в дискуссии, заботящимся о диалоге" и "единственным, с кем он может вести столь глубокие дискуссии", пишет издание, ссылаясь на слова французских представителей власти.

Президент Франции считает, что протесты Москвы по поводу "угрозы со стороны НАТО" являются законной темой для обсуждения, а Путин не пытается построить отдельное супергосударство, а в основных принципах хочет присоединиться к ЕС, отмечает издание.

По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров после шквала звонков за последнюю неделю. Он попросит Путина отвести войска от украинской границы, а также предложит прекратить военные действия в Черном море, Беларуси и в акватории вблизи Шотландии.

Власти Франции считают, что "пришло время Евросоюза взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине", а не просто наблюдать "с неудобством", как Россия и Соединенные Штаты обсуждают Россию и Украину, пишет издание, называя войну, развязанную РФ, конфликтом.