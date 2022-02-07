ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон считает, что станет мировым лидером, который заключит с Путиным мирное соглашение по Украине – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров
По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон называет себя мировым лидером, который может заключить мирное соглашение президентом России Владимиром Путиным на встрече которая состоится сегодня, 7 февраля, в Москве . Об этом 6 февраля сообщило издание Politico.

Если Макрону удастся предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, он станет "героем, который предотвратил нападение на Украину", пишет издание. И отмечает, что французские СМИ все чаще сравнивают Макрона с бывшим президентом Франции Николя Саркози, выступившим посредником между Россией и Грузией в 2008 году.

Путин сказал Макрону, что тот является "качественным партнером в дискуссии, заботящимся о диалоге" и "единственным, с кем он может вести столь глубокие дискуссии", пишет издание, ссылаясь на слова французских представителей власти.

Президент Франции считает, что протесты Москвы по поводу "угрозы со стороны НАТО" являются законной темой для обсуждения, а Путин не пытается построить отдельное супергосударство, а в основных принципах хочет присоединиться к ЕС, отмечает издание.

По данным Politico, Макрон получил полное благословение на переговоры от других мировых лидеров после шквала звонков за последнюю неделю. Он попросит Путина отвести войска от украинской границы, а также предложит прекратить военные действия в Черном море, Беларуси и в акватории вблизи Шотландии.

Власти Франции считают, что "пришло время Евросоюза взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине", а не просто наблюдать "с неудобством", как Россия и Соединенные Штаты обсуждают Россию и Украину, пишет издание, называя войну, развязанную РФ, конфликтом.

Контекст:

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. На следующий день, 8 февраля, Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, Франция, переговоры, нападение, вторжение, конфликт, президент, Эммануэль Макрон, визит, власть, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко
Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
"Сегодня мать в ударе". Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать
"Сегодня мать в ударе". Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать
"Самая горячая женщина на свете, я клянусь". Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда
"Самая горячая женщина на свете, я клянусь". Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене
"Я хотел уснуть четыре раза". Хименес-Браво раскритиковал новый фильм с Кейт Бланшетт в главной роли
"Я хотел уснуть четыре раза". Хименес-Браво раскритиковал новый фильм с Кейт Бланшетт в главной роли
"Я сама стала жертвой ее бесстыдства". Волочкова встала на сторону Шнурова в конфликте, связанном с песней про Собчак
"Я сама стала жертвой ее бесстыдства". Волочкова встала на сторону Шнурова в конфликте, связанном с песней про Собчак
"Снова на те же грабли?", "Только не сбеги перед алтарем". Асмус позировала в фате и с букетом невесты
"Снова на те же грабли?", "Только не сбеги перед алтарем". Асмус позировала в фате и с букетом невесты
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ
В сети опубликованы фото 52-летней Зеллвегер, которая "поправилась" для новой роли
В сети опубликованы фото 52-летней Зеллвегер, которая "поправилась" для новой роли
"Какая сексуальная леди". 46-летняя Лонгория в микротопе встала на камеру в планку
"Какая сексуальная леди". 46-летняя Лонгория в микротопе встала на камеру в планку
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102010)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (88041)
3
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене (33594)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (32692)
5
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (32329)
6
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (31149)
7
"Очень горячо". Дорофеева развела ноги перед объективом (26935)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (26642)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS