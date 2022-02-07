Визит Макрона в Украину – первый для президентов Франции за последние 24 года – Кулеба

"Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Вместе с ним будет и мой французский коллега Жан-Ив Ле Дриан", – сказал Кулеба.

По его словам, анонсированный ранее совместный визит в Украину и на Донбасс Ле Дриана и главы МИД ФРГ Анналены Бербок не состоялся из-за того, что Ле Дриан сопровождает Макрона во время его визита в Москву 7 февраля.

В то же время Кулеба выразил благодарность Бербок в связи с тем, что она не отменила свой визит и 8 февраля посетит Донбасс.

6 февраля, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоялся телефонный разговор Макрона с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны, в частности, обсудили дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным в Москве, а на следующий день – с Зеленским в Киеве. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.