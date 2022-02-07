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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

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С начала текущих суток режим прекращения огня не нарушался, отметили в штабе
С начала текущих суток режим прекращения огня не нарушался, отметили в штабе
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил в утренней сводке 7 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сообщении. 

В частности, в направлении Водяного Донецкой области наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песок боевики обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.

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За день до того, 5 февраля, оккупанты нарушили перемирие шесть раз, в том числе обстреляли с беспилотника Павлополь, где повредили школу и жилой дом. Были ранены двое украинских военных.

Кроме того, как сообщили в штабе, за сутки 5 февраля, российские наемники дополнительно разместили еще 178 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: боевики, Пески, Водяное, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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