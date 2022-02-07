За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток режим прекращения огня не нарушался, отметили в штабе Фото: depositphotos.com

"За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сообщении.

В частности, в направлении Водяного Донецкой области наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Песок боевики обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе.

За день до того, 5 февраля, оккупанты нарушили перемирие шесть раз, в том числе обстреляли с беспилотника Павлополь, где повредили школу и жилой дом. Были ранены двое украинских военных.

Кроме того, как сообщили в штабе, за сутки 5 февраля, российские наемники дополнительно разместили еще 178 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.