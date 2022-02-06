"Создание предпосылок для эскалации напряжения". Российские наемники усиливают свои позиции на Донбассе – украинская сторона СЦКК

Наблюдатели регулярно обнаруживают в оккупированных районах Донбасса военную технику боевиков и оккупантов, размещенную с нарушением Минских договоренностей.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники "2-го армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, которые размещены с нарушением Минских договоренностей", – сказано в сообщении. Среди замеченной техники – танки, гаубицы, противотанковые пушки, бронированные командно-штабные машины.

В СЦКК отметили, что российские наемники мешали работе миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях – не пропустили патруль, глушили беспилотники миссии.

"Зафиксированные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения", – подчеркнули в центре.