5 февраля на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"5 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. [...] В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики в субботу открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (дважды стреляли из стрелкового оружия), Пищевик (дважды – из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Березовое (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

Также боевики два раза обстреливали Павлополь с использованием беспилотников.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.

3-го и 4 февраля боевики не нарушали перемирия.