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ВОЙНА В УКРАИНЕ

5 февраля на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В субботу, 5 февраля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 6 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. [...] В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики в субботу открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (дважды стреляли из стрелкового оружия), Пищевик (дважды – из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Березовое (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

Также боевики два раза обстреливали Павлополь с использованием беспилотников.

"По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/307049288117055

3-го и 4 февраля боевики не нарушали перемирия.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

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