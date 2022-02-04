Перед публикацией материалов о планах РФ устроить провокацию на Донбассе США поделились ими с Украиной – Кулеба

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть. Мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то вопрос нужно направить к ним, я пока никаких отчетов не видел. Но, честно говоря, вчера был настолько безумный день, что у меня даже не было свободной секунды, чтобы переговорить со своими коллегами из разведывательных органов Украины, я обязательно сделаю это сегодня", – сказал министр.
По его словам, обнародованная США информация не удивляет правительство Украины.
"В этой ситуации очень важно, что любые планы России выводятся на свет. Соответственно, нам удается их срывать. Мы продолжим сотрудничество с США по разведывательной, дипломатической линии, чтобы разоблачать злостные намерения России", – резюмировал Кулеба.
3 февраля The Guardian и The New York Times сообщили со ссылкой на источники в администрации президента США, что РФ планирует распространить фейковое видео для оправдания вторжения в Украину. По данным американской разведки, РФ готовит видео якобы украинской атаки на мирных жителей, оно будет включать в себя кадры с телами убитых, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актерами. На видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar, которые якобы задействованы в сфабрикованной атаке.
Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 3 февраля подтвердил данные о фейковом видео.
"Один из вариантов – российское правительство планирует инсценировать фальшивую атаку украинских Вооруженных сил или сил разведки на территорию России или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", – заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
В Кремле заявили, что это "не первое подобное обещание" от американской стороны, ранее сообщения об аналогичной информации американской разведки уже озвучивались, но "так ничего и не выходило".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".