Перед публикацией материалов о планах РФ устроить провокацию на Донбассе США поделились ими с Украиной – Кулеба

"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация есть. Мы сейчас ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то вопрос нужно направить к ним, я пока никаких отчетов не видел. Но, честно говоря, вчера был настолько безумный день, что у меня даже не было свободной секунды, чтобы переговорить со своими коллегами из разведывательных органов Украины, я обязательно сделаю это сегодня", – сказал министр.

По его словам, обнародованная США информация не удивляет правительство Украины.

"В этой ситуации очень важно, что любые планы России выводятся на свет. Соответственно, нам удается их срывать. Мы продолжим сотрудничество с США по разведывательной, дипломатической линии, чтобы разоблачать злостные намерения России", – резюмировал Кулеба.

3 февраля The Guardian и The New York Times сообщили со ссылкой на источники в администрации президента США, что РФ планирует распространить фейковое видео для оправдания вторжения в Украину. По данным американской разведки, РФ готовит видео якобы украинской атаки на мирных жителей, оно будет включать в себя кадры с телами убитых, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актерами. На видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar, которые якобы задействованы в сфабрикованной атаке.

Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 3 февраля подтвердил данные о фейковом видео.

"Один из вариантов – российское правительство планирует инсценировать фальшивую атаку украинских Вооруженных сил или сил разведки на территорию России или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", – заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

В Кремле заявили, что это "не первое подобное обещание" от американской стороны, ранее сообщения об аналогичной информации американской разведки уже озвучивались, но "так ничего и не выходило".