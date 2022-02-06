ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Украины нет и не может быть никаких юридических обязательств перед оккупантами на Донбассе – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Офисе президента прокомментировали сообщения о том, что украинская сторона якобы взяла на себя обязательство предоставить письменную реакцию на предложения оккупантов в ОРДЛО
В Офисе президента прокомментировали сообщения о том, что украинская сторона якобы взяла на себя обязательство предоставить письменную реакцию на предложения оккупантов в ОРДЛО
Фото: radiosvoboda.org

Юридические обязательства представителей Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и в нормандском формате перед представителями оккупационных структур ОРДЛО отсутствуют, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк прокомментировал сообщения ряда украинских СМИ со ссылкой на представителей самопровозглашенных "республик" о том, что якобы на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже 26 января "украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака взяла на себя обязательство под гарантии Германии и Франции предоставить в ТКГ письменную реакцию на все предложения ОРДЛО по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, согласно этим сообщениям, представители террористических образований ожидают уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

"Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед какими-либо представителями оккупационных структур. По очевидной причине: нет таких "представителей" в юридическом смысле", – сказал Подоляк.

Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители Украины в ТКГ и нормандском формате "на 100% осознают определенную неоднозначность корпуса Минских документов в том виде, как они были согласованы в 2014–2015 годах".

"В связи с чем неоднократно подчеркивалось, что принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир. А это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины", – сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что любое распространение в украинских СМИ "пропагандистских вбросов от оккупантов", а также игнорирование задекларированных украинской стороной принципиальных подходов к минскому процессу является "элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Теги: террористы, особый статус Донбасса, Минские соглашения, ДНР, нормандский формат, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, Андрей Ермак, Михаил Подоляк, ТКГ, Андрей Косяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Елизавета II назвала имя будущей королевы-консорта Великобритании
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
Бывший муж Меган Фокс, 48-летний Остин Грин станет отцом в пятый раз
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
"Загнала под каблук Яглыча". Паперная поделилась трогательным фото с мужем
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
  "Не за что. Твой личный наблюдающий нарколог". Собчак потроллила Боню за поедание "галлюциногенных" кактусов
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
56-летняя Руслана Писанка упала в обморок во время выступления на сцене
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Если отношения, то только такие", "До мурашек". Брежнева на видео показала долгий поцелуй с Меладзе
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (95017)
2
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (85649)
3
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (67267)
4
"Сходит с ума", "Повезло Потапу". Каменских показала, что умеет делать языком (51985)
5
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене (25956)
6
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер (23063)
7
"Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой (22965)
8
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (19658)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS