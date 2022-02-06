У Украины нет и не может быть никаких юридических обязательств перед оккупантами на Донбассе – Подоляк

В Офисе президента прокомментировали сообщения о том, что украинская сторона якобы взяла на себя обязательство предоставить письменную реакцию на предложения оккупантов в ОРДЛО Фото: radiosvoboda.org

Подоляк прокомментировал сообщения ряда украинских СМИ со ссылкой на представителей самопровозглашенных "республик" о том, что якобы на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже 26 января "украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака взяла на себя обязательство под гарантии Германии и Франции предоставить в ТКГ письменную реакцию на все предложения ОРДЛО по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, согласно этим сообщениям, представители террористических образований ожидают уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

"Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед какими-либо представителями оккупационных структур. По очевидной причине: нет таких "представителей" в юридическом смысле", – сказал Подоляк.

Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители Украины в ТКГ и нормандском формате "на 100% осознают определенную неоднозначность корпуса Минских документов в том виде, как они были согласованы в 2014–2015 годах".

"В связи с чем неоднократно подчеркивалось, что принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир. А это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины", – сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что любое распространение в украинских СМИ "пропагандистских вбросов от оккупантов", а также игнорирование задекларированных украинской стороной принципиальных подходов к минскому процессу является "элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором".