Кох, Илларионов и Гончаренко поспорили из-за Минских соглашений и документа, который Путин "использовал, как туалетную бумагу". Видео

Кох сначала комментировал ущерб, который российской экономике могут нанести санкции США, готовящиеся на случай вторжения РФ в Украину. Потом он отметил, что слушал начало дискуссии в студии.

"Меня откровенно удивляет вот какое обстоятельство. Вы начали с того, что существует некое Будапештское соглашение (речь шла о Будапештском меморандуме. – "ГОРДОН"), на котором стоят подписи ряда стран, включая Россию и Украину. Вы выразили крайнее недоумение, почему Россия не выполняет те договоренности, на которых стоит ее подпись. Потом без всякого перехода вы стали обсуждать Минские соглашения, на которых стоит подпись Украины. И начали говорить совершенно тем же тоном, убежденно, что Украина договоренности, на которых стоит ее подпись, выполнять не должна. Потому что это ей невыгодно. Ну так а почему же эту логику не распространить на Россию? Да, [президент РФ Владимир] Путин поступает плохо, не выполняя договоренности, которые подписывала его страна, но если вы оставляете за собой право не выполнять договоренности, на которых стоит ваша подпись, то уж оставьте Путину такую возможность. Если вы хотите честной игры", – заявил Кох.

Гончаренко ему ответил, что между Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом, "как говорят в Одессе, две большие разницы".

"У Украины с Россией, кроме Будапештского меморандума, который является довольно сомнительным документом, и мне очень жаль, что Украина за него отдала ядерное оружие, но не вернешь, 30 лет назад. У Украины с Россией есть так называемый большой договор о дружбе [сотрудничестве и партнерстве], который был подписан президентам и ратифицирован парламентами. Минских соглашений как соглашений в природе не существует. Потому что они никогда не ратифицировались украинским парламентом и международным документом не стали. Есть Минские договоренности", – объяснил он.

"Блестяще!" – отреагировал Кох.

Гончаренко продолжил, что договор о дружбе предусматривал признание Россией границ Украины, включая Крым и Донбасс.

"Именно этот документ Российская Федерация использовала, как туалетную бумагу. И лично Путин. А вот Украина ни одного своего ратифицированного соглашения не нарушила", – подчеркнул украинский парламентарий.

"Блестяще! – повторил Кох. – Так и скажите, что не будете выполнять Минские соглашения, потому что это не ратифицированный документ и вы его не признаете".

"Да, конечно", – ответил Гончаренко.

Кох настаивал, чтобы Гончаренко сказал озвученное им предложение о Минских соглашениях. "Пусть это официально заявит Украина", – сказал бывший вице-премьер РФ.

В этот момент слово взял Илларионов. Он объяснил, в чем разница между Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом.

"Под Минскими соглашениями нет подписи украинского президента. Под так называемым Комплексом мер по соглашению подписи действовавшего в тот момент президента Украины Петра Порошенко нет. Подпись Порошенко есть под совместным заявлением президентов, в котором есть отсылка на этот комплекс, но под самим комплексом подписи действовавшего на тот момент президента нет. Под Будапештским меморандумом [стоят] подписи украинского и российского президентов и других лидеров. Это первое. И второе: меморандум – это часть международного права. Соглашения частью международного права не являются по определению. Поэтому это два совершенно разных документа", – рассказал Илларионов.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube