Боевики обстреляли Павлополь минами с дрона – опубликованы фото. Повреждены школа и жилой дом

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провела верификацию последствий этого обстрела.
"Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнеширокинское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА произвел сброс четырех минно-взрывных устройств. Вследствие взрывов было повреждено помещение средней школы №19 (Павлополь, ул. Молодежная, 19) и жилой дом (Павлополь, ул. Молодежная, 21)", – говорится в сообщении.
Материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что этот обстрел – очередное грубое нарушение вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима прекращения огня, которое свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.
Всего 5 февраля оккупанты нарушили перемирие шесть раз. Были ранены два украинских военных.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.
3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.