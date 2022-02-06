Боевики обстреляли Павлополь минами с дрона – опубликованы фото. Повреждены школа и жилой дом

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провела верификацию последствий этого обстрела.

"Запуск БПЛА ударного типа осуществлялся из населенного пункта Верхнеширокинское. Над населенным пунктом Павлополь БПЛА произвел сброс четырех минно-взрывных устройств. Вследствие взрывов было повреждено помещение средней школы №19 (Павлополь, ул. Молодежная, 19) и жилой дом (Павлополь, ул. Молодежная, 21)", – говорится в сообщении.

Материалы переданы в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что этот обстрел – очередное грубое нарушение вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима прекращения огня, которое свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Всего 5 февраля оккупанты нарушили перемирие шесть раз. Были ранены два украинских военных.