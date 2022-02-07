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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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Состояние здоровья раненого бойца удовлетворительное
Состояние здоровья раненого бойца удовлетворительное
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе ранен украинский военнослужащий. Об этом 7 февраля в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня.

Возле Песок Донецкой области боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции украинских военных около Южного Донецкой области российские оккупанты также обстреливали из стрелкового оружия.

Получивший ранение военнослужащий находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/307944894694161

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Россия, Украина, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, ООС
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