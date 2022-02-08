Байден пообещал положить конец "Северному потоку – 2" в случае вторжения России в Украину

Байден: Если Россия вторгнется, танки, войска пересекут границу с Украиной опять, то "Северный поток" прекратит существование Фото: EPA

Байден заявил, что они с Шольцом обсудили прорабатываемые санкции против России на случай эскалации кризиса в Украине.

"Если Россия вторгнется, танки, войска пересекут границу с Украиной опять, то "Северный поток" прекратит существование, мы положим ему конец", – заявил президент США.

На вопрос журналистки о том, каким образом США это сделают, Байден ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".

Шольц не сказал напрямую, что газопровод будет остановлен, но заявил, что Германия вместе с союзниками "примет все необходимые меры".