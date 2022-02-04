США ввели визовые санкции против белорусских чиновников

США объявили свою солидарность с гимнасткой Тимановской и теми, кто испытал давление из-за критики режима Лукашенко Фото: ua.depositphotos.com

"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси в соответствии с "Запретом Хашогги" – инструментом, который администрация объявила в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние действия направлены на нескольких граждан Беларуси за причастность к серьезной экстерриториальной антидиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают всю подобную деятельность, включая попытку принудительно репатриировать белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", – говорится в заявлении.

США объявили свою солидарность с Тимановской и теми, кто испытал давление из-за критики режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Госдеп также одобрил поддержку и защиту прав спортсменов Белорусским фондом спортивной солидарности.

США призвали режим Лукашенко:

прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов,

освободить всех политических заключенных,

участвовать в диалоге с демократической оппозицией и гражданским обществом,

выполнять свои международные обязательства по правам человека,

прекратить применение принуждения к уязвимым людям и не принимать ответные меры против правительств и групп, которые им помогают,

провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

Госдеп подчеркнул, что продолжит сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных за репрессии и нарушения прав человека в Беларуси.