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США ввели визовые санкции против белорусских чиновников

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США объявили свою солидарность с гимнасткой Тимановской и теми, кто испытал давление из-за критики режима Лукашенко
США объявили свою солидарность с гимнасткой Тимановской и теми, кто испытал давление из-за критики режима Лукашенко 
Фото: ua.depositphotos.com

Государственный департамент США ввел визовые санкции против нескольких граждан Беларуси – за борьбу с диссидентами и в частности попытку принудительной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 3 февраля на официальном сайте Госдепартамента.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси в соответствии с "Запретом Хашогги" – инструментом, который администрация объявила в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние действия направлены на нескольких граждан Беларуси за причастность к серьезной экстерриториальной антидиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают всю подобную деятельность, включая попытку принудительно репатриировать белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", – говорится в заявлении.

США объявили свою солидарность с Тимановской и теми, кто испытал давление из-за критики режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. 

Госдеп также одобрил поддержку и защиту прав спортсменов Белорусским фондом спортивной солидарности.

США призвали режим Лукашенко:

  • прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов,
  • освободить всех политических заключенных,
  • участвовать в диалоге с демократической оппозицией и гражданским обществом,
  • выполнять свои международные обязательства по правам человека,
  • прекратить применение принуждения к уязвимым людям и не принимать ответные меры против правительств и групп, которые им помогают,
  • провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

Госдеп подчеркнул, что продолжит сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных за репрессии и нарушения прав человека в Беларуси.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде 2020 на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. По ее словам, это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в МОК и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

После инцидента МОК выслал с Олимпиады Шумака и Моисевича из-за Тимановской.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.


19 августа Тимановская заявила, что сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.

Последний пакет санкций против Беларуси был синхронно введен 2 декабря 2021 года США, Евросоюзом, Канадой, Великобританией - из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. 

Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Помимо ЕС, санкции против Беларуси вводили США, Великобритания и Канада. К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.

Теги: Беларусь, санкции, Энтони Блинкен, спортсмены, Кристина Тимановская
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