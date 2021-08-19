Тимановская сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу

"Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства – это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши", – рассказала Тимановская.

Она отметила, что раньше не планировала менять спортивное гражданство, но "так сложилась ситуация, это вынужденная мера".

Спортсменка считает, что даже если будет выступать за сборную Польши, это не помешает ей "приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске", но отмечает, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что для нее там безопасно.

"Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь – это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", – подчеркнула спортсменка.

В интервью Тимановская рассказала также, что в Беларуси сейчас министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы страны – будь то соревнования, тренировочные сборы или даже отпуска.