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СПОРТ

Тимановская сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу

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Тимановская: Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши
Тимановская: Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши
Фото: ЕРА

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться с Олимпиады 2020 в Минск, намерена сменить спортивное гражданство. Об этом она рассказала в интервью РБК 18 августа.

"Мы сейчас будем пытаться поменять спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства – это карантин, который обычно длится три года. Но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши", – рассказала Тимановская.

Она отметила, что раньше не планировала менять спортивное гражданство, но "так сложилась ситуация, это вынужденная мера".

Спортсменка считает, что даже если будет выступать за сборную Польши, это не помешает ей "приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске", но отмечает, что сможет вернуться на родину, только когда будет уверена, что для нее там безопасно.

"Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь – это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова", – подчеркнула спортсменка. 

В интервью Тимановская рассказала также, что в Беларуси сейчас министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы страны – будь то соревнования, тренировочные сборы или даже отпуска.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает более короткие дистанции. Это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь. Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву.

В Польшу через Украину выехал и муж Тимановской Арсений Зданевич, он получил польскую гуманитарную визу.

Тимановская приняла решение продолжить карьеру в Польше

15 августа она под белорусским флагом заняла третье место на стометровке на турнире в польском Щецине, однако Белорусская федерация легкой атлетики умолчала об этом, сообщив о других представителях Беларуси.

Теги: спорт, Беларусь, Польша, гражданство, легкая атлетика, спортсмены, соревнования, легкоатлеты, Кристина Тимановская
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