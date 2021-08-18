Тимановская заявила, что власти Беларуси запретили спортсменам выезжать на соревнования за рубеж

"Сегодня буквально узнали новость, что министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Белоруссии – будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках. Мне пишут люди о том, что у них уже куплены билеты на соревнования за сумму до €1,5 тыс. и им не разрешают поехать", – сказала Тимановская.

По ее словам, "люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы".

"Думаю, что официальной бумаги нет, как не было и до этого. Мы никогда не видели официальных бумаг о запретах, нам просто на словах говорили, что нам нельзя на сборы, на соревнования", – объяснила спортсменка.

Серебряный призер Олимпиады 2008 в десятиборье, белорус Андрей Кравченко подтвердил информацию о запрете в Instagram. Он опубликовал часть переписки с человеком, который написал о приказе министра спорта Беларуси и о том, что в случае невыполнения приказа последует увольнение.

"Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить. Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований, теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше – тем интересней наблюдать. Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS", – прокомментировал Кравченко.