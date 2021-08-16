Белорусская федерация легкой атлетики умолчала о Тимановской, выступавшей в Польше под флагом Беларуси

Федерация в своей информационной заметке вспомнила о белорусских спортсменках Марии Жодик и Анне Городской, занявших первое и шестое места в прыжках в высоту, а также о финишировавшей на третьем месте стометровки с барьерами Светлане Парахонько.

В то же время о Тимановской, которая выступала в Щецине под флагом Беларуси и заняла третье место в забеге на 100 метров, БФЛА умолчала.