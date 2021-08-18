В Беларуси силовики пришли к журналистам БелаПАН. Сайт агентства недоступен

В последнее время в Беларуси усилились репрессии против журналистов и СМИ Фото: pixabay.com

Обыски проходили дома у журналистки Ирины Турчиной, заместителя главного редактора Александра Зайцева, бухгалтера Екатерины Боевой, журналиста Захара Щербакова и главного редактора Ирины Левшиной.

По словам Зайцева, обыск проводился примерно в течение часа в рамках дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. У него изъяли мобильный телефон, жесткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Дело ведет Следственный комитет, сообщает Naviny.by в Telegram.

Обыски у Левшиной тоже закончились. Ее повезли в офис редакции для проведения обыска там, затем повезут на допрос в Управление Следственного комитета по Минску, отмечает Naviny.by.

По неофициальной информации силовики также пришли с обысками к бывшему директору агентства Дмитрию Новожилову. Naviny.bу уточняет, что он стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию.

После того, как появилась информация об обысках у журналистов пропал доступ к сайтам БелаПАН. По состоянию на 13.00 оба сайта агентства belapan.by и belapan.com все еще недоступны.