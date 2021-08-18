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В Беларуси силовики пришли к журналистам БелаПАН. Сайт агентства недоступен

В последнее время в Беларуси усилились репрессии против журналистов и СМИ
В последнее время в Беларуси усилились репрессии против журналистов и СМИ
Фото: pixabay.com

Утром 18 августа к ряду журналистов белорусского информагентства БелаПАН пришли силовики. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Обыски проходили дома у журналистки Ирины Турчиной, заместителя главного редактора Александра Зайцева, бухгалтера Екатерины Боевой, журналиста Захара Щербакова и главного редактора Ирины Левшиной.

По словам Зайцева, обыск проводился примерно в течение часа в рамках дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. У него изъяли мобильный телефон, жесткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток. Дело ведет Следственный комитет, сообщает Naviny.by в Telegram.

Обыски у Левшиной тоже закончились. Ее повезли в офис редакции для проведения обыска там, затем повезут на допрос в Управление Следственного комитета по Минску, отмечает Naviny.by.

По неофициальной информации силовики также пришли с обысками к бывшему директору агентства Дмитрию Новожилову. Naviny.bу уточняет, что он стал исполняющим обязанности, а потом директором БелаПАН после смерти основателя информагентства Алеся Липая в августе 2018 года. В январе 2021-го Новожилов уволился из компании по собственному желанию. 

После того, как появилась информация об обысках у журналистов пропал доступ к сайтам БелаПАН. По состоянию на 13.00 оба сайта агентства belapan.by и belapan.com все еще недоступны.

Контекст:

В последнее время в Беларуси усилились репрессии против журналистов и СМИ, которые освещали протесты в стране. В мае силовики пришли к журналистам главного оппозиционного СМИ TUT.BYПосле обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. Сайт издания заблокировали.

После блокировки журналисты TUT.BY запустили новое онлайн-издание Zerkalo.io. Однако 13 августа материалы и TUT.BY и  Zerkalo.io признали экстремистскими. Их сайты заблокированы, а за репосты информации с любых их платформ предусмотрено наказание вплоть до ареста.

16 июля силовики провели обыски у журналистов "Белсата" и "Радыё Свабода".

18 июля, несмотря на истечение срока содержания под стражей главреда издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича, его не выпускали из изолятора. Ранее Мининформации страны ограничило доступ к сайту издания, а в его офисе проходили обыски.

Теги: СМИ, Беларусь, репрессии, журналисты, обыски, силовики
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