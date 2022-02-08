Путин опасается, что Украина после вступления в НАТО сможет вернуть Крым

Путин: Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины Фото: EPA

"Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. 5-я статья [Вашингтонского договора] не отменена, наоборот. Недавно президент США Джо Байден сказал, что 5-я статья – это императив. Значит, будет конфронтация между Россией и НАТО", – заявил Путин.

Он сказал, что обеспокоенность России "связана с общеевропейской безопасностью".

Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис, курировавший процесс вступления Литвы в ЕС, в апреле 2021 года выразил мнение, что если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса произойдет не по 5-й статье.

"Я думаю, [невозможность задействовать 5-ю статью] будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

8 февраля президент Франции совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.