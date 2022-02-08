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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин опасается, что Украина после вступления в НАТО сможет вернуть Крым

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Путин: Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины
Путин: Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве сказал, чем, по его мнению, для РФ опасно вступление Украины в НАТО. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале РБК.

"Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО. 5-я статья [Вашингтонского договора] не отменена, наоборот. Недавно президент США Джо Байден сказал, что 5-я статья – это императив. Значит, будет конфронтация между Россией и НАТО", – заявил Путин.

Он сказал, что обеспокоенность России "связана с общеевропейской безопасностью".

Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает, что в случае нападения на одного из членов Альянса все страны-союзники становятся на его защиту.

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис, курировавший процесс вступления Литвы в ЕС, в апреле 2021 года выразил мнение, что если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса произойдет не по 5-й статье.

"Я думаю, [невозможность задействовать 5-ю статью] будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

8 февраля президент Франции совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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