"Уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации". Макрон рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Макрон надеется, что его переговоров с президентом России Владимиром Путиным будет достаточно для предотвращения военного конфликта, пишет издание.

Он также считает, что Россия имеет право выражать беспокойство из-за собственной безопасности, а ожидания от Москвы односторонних мер по деэскалации ситуации неправильны.

Однако, по мнению президента Франции, суверенитет Украины – это вопрос, который не подлежит обсуждению. Украинцев он назвал "европейскими братьями, которых нужно защитить", предложив при этом "новый баланс".

Макрон заявил также, что с россиянами нужно вести переговоры, "уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации".

В то же время налаживание диалога с РФ, по словам президента Франции, не может "пройти через ослабление любого европейского государства".

Отмечается, что Макрон, который на следующий день после визита в Россию посетит Киев, "не может уехать из Москвы, не получив хотя бы сигнала о деэскалации".