"Уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации". Макрон рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Макрон надеется, что его переговоров с президентом России Владимиром Путиным будет достаточно для предотвращения военного конфликта, пишет издание.
Он также считает, что Россия имеет право выражать беспокойство из-за собственной безопасности, а ожидания от Москвы односторонних мер по деэскалации ситуации неправильны.
Однако, по мнению президента Франции, суверенитет Украины – это вопрос, который не подлежит обсуждению. Украинцев он назвал "европейскими братьями, которых нужно защитить", предложив при этом "новый баланс".
Макрон заявил также, что с россиянами нужно вести переговоры, "уважая Россию и понимая современные травмы этого великого народа и великой нации".
В то же время налаживание диалога с РФ, по словам президента Франции, не может "пройти через ослабление любого европейского государства".
Отмечается, что Макрон, который на следующий день после визита в Россию посетит Киев, "не может уехать из Москвы, не получив хотя бы сигнала о деэскалации".
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. На следующий день, 8 февраля, Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С двумя лидерами президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.