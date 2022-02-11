Байден сообщил руководству ЕС и НАТО, что Путин готов вторгнуться в Украину в ближайшие дни – СМИ

Обращение Байдена к союзникам последовало за совещанием в оперативном штабе в Белом доме, на котором обсуждались последние разведданные о наращивании вооруженных сил России и о планах Путина.

Европейский дипломат сказал изданию, что после этого США запросили срочный звонок союзникам по НАТО и главам ЕС, чтобы поделиться новой разведывательной информацией.

По словам Байдена, США считают, что Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в ближайшие несколько дней.

Вскоре после видеоконференции западных лидеров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну в течение одного-двух дней.

При этом в официальных заявлениях участников видеоконференции, опубликованных на момент выхода новости, ничего не говорилось о словах Байдена по поводу скорого наступления России на Украину. Пресс-служба Белого дома пока что не опубликовала заявление по итогам встречи.