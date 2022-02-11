Байден встретился с советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины – СМИ

По данным источников, одна из причин встречи Байдена с советниками – ужесточении риторики Москвы Фото: EPA

По словам источника, встреча состоялась из-за того, что "риторика Москвы ужесточается, Россия отправила шесть военных кораблей в Черное море и добавила в Беларусь больше военной техники".

Такие действия заставили официальных лиц США поверить в то, что кризис достиг критической точки, добавил собеседник агентства.