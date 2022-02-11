"У Путина нет главного козыря" Наливайченко ответил, нападет ли Россия на Украину в ближайшее время

Наливайченко: у Путина сейчас нет Януковича и его коллаборантов в украинской власти, поэтому ситуация 2014 года уже не повторится Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Как профессионал я вам говорю и утверждаю, что у Путина сейчас нет главного козыря. Этот козырь – [экс-президент Украины Виктор] Янукович. Его нет, он осужден в Украине как государственный изменник. Поэтому главного коллаборанта, как и всего его окружения, нет. Поэтому для Путина не все будет так просто, и он это понимает. Не будет больше той ситуации, которая была в 2014 году. Он не нападет в том режиме, в котором начинал в 2014 году", — сказал экс-глава СБУ.

Он также дал несколько рекомендаций по поводу того, как себя нужно вести украинским гражданам и сотрудникам спецслужб для поддержания мирной обстановки в стране.

"Первое. На все предложения поехать в РФ на какую-то акцию – сразу отказываться. Второе. Я искренне советую не идти на любое сотрудничество, тем более за деньги. Мол, мы тебе дадим денег, а ты просто чемоданчик отнесешь и пойдешь себе. Ни в коем случае этого не делайте. Третий совет. Это уже для наших руководителей спецслужб, правоохранительных органов. Нужно профессионально заняться тем, что выявлять так называемые спящие диверсионные группы. И четвертый мой совет. Нужно сделать беспрецедентно открытое отношение к гражданам Украины со стороны СБУ, МВД. Бесплатные телефонные линии, электронная почта для всех, кто что-то увидел подозрительное, кто хочет помочь, чтобы ничего не случилось в городе, селе и так далее", — подытожил Наливайченко.

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