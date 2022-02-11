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"У Путина нет главного козыря" Наливайченко ответил, нападет ли Россия на Украину в ближайшее время

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Наливайченко: у Путина сейчас нет Януковича и его коллаборантов в украинской власти, поэтому ситуация 2014 года уже не повторится
Наливайченко: у Путина сейчас нет Януковича и его коллаборантов в украинской власти, поэтому ситуация 2014 года уже не повторится
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин не начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку страну не возглавляет коллаборант, готовый сотрудничать с оккупантами. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал народный депутат Украины, глава Службы безопасности Украины (2006—2010, 2014—2015) Валентин Наливайченко.

"Как профессионал я вам говорю и утверждаю, что у Путина сейчас нет главного козыря. Этот козырь – [экс-президент Украины Виктор] Янукович. Его нет, он осужден в Украине как государственный изменник. Поэтому главного коллаборанта, как и всего его окружения, нет. Поэтому для Путина не все будет так просто, и он это понимает. Не будет больше той ситуации, которая была в 2014 году. Он не нападет в том режиме, в котором начинал в 2014 году", — сказал экс-глава СБУ.

Он также дал несколько рекомендаций по поводу того, как себя нужно вести украинским гражданам и сотрудникам спецслужб для поддержания мирной обстановки в стране.

"Первое. На все предложения поехать в РФ на какую-то акцию – сразу отказываться. Второе. Я искренне советую не идти на любое сотрудничество, тем более за деньги. Мол, мы тебе дадим денег, а ты просто чемоданчик отнесешь и пойдешь себе. Ни в коем случае этого не делайте. Третий совет. Это уже для наших руководителей спецслужб, правоохранительных органов. Нужно профессионально заняться тем, что выявлять так называемые спящие диверсионные группы. И четвертый мой совет. Нужно сделать беспрецедентно открытое отношение к гражданам Украины со стороны СБУ, МВД. Бесплатные телефонные линии, электронная почта для всех, кто что-то увидел подозрительное, кто хочет помочь, чтобы ничего не случилось в городе, селе и так далее", — подытожил Наливайченко.

ВИДЕО
Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Валентин Наливайченко, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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