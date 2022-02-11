Россия может вторгнуться в Украину до завершения Олимпиады – Блинкен

Он повторил призыв к американским гражданам немедленно покинуть Украину.
"Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе", – отметил Блинкен.
Президент США Джо Байден в интервью NBC, которое вышло в ночь на 11 февраля, призвал американцев немедленно уехать из Украины в связи с угрозой российского вторжения.
Он отметил, что у России одна из самых больших армий в мире. Это "совсем другая ситуация и все может произойти очень быстро", сказал он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.