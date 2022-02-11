Россия может вторгнуться в Украину до завершения Олимпиады – Блинкен

Он повторил призыв к американским гражданам немедленно покинуть Украину.

"Мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе", – отметил Блинкен.

Президент США Джо Байден в интервью NBC, которое вышло в ночь на 11 февраля, призвал американцев немедленно уехать из Украины в связи с угрозой российского вторжения.

Он отметил, что у России одна из самых больших армий в мире. Это "совсем другая ситуация и все может произойти очень быстро", сказал он.