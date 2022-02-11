Илларионов: Война – ни против Украины, ни против НАТО, ни против США – в пятницу, 11 февраля, не начнется

Илларионов: Никакого десанта в районе Одессы завтра не будет. И под Николаевом тоже Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом Илларионов написал 10 февраля в своем "Живом журнале", комментируя заявление военного эксперта "Новой газеты" Павла Фельгенгауэра в эфире "Радио Свобода".

Фельгенгауэр отметил, что шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России проходят через Дарданеллы и Босфор в Черное море.

"Это финальный сигнал. Финальный звонок... Каждый такой десантный корабль может высаживать усиленный батальон вместе с танками. Вместе с теми большими и малыми десантными кораблями, которые уже есть в черноморском регионе, можно уже высаживаться, уже в первой волне можно высаживать до десяти тысяч вместе с высадкой с воздуха. Сейчас они подойдут в Севастополь, примут на борт десант и будут высаживаться в районе Одессы. Скорее всего", – сказал он.

По словам эксперта, другая группировка собрана в Средиземном море, "чтобы, если что, вступить в бой с объединенной эскадрой НАТО". Он подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ тоже мобилизованы, "вышли на патрулирование межконтинентальные ракеты, подводные лодки выходят в море, флот в море".

"Мы готовы к большой войне, в том числе если она будет, уже и с Америкой. В Средиземном море столкновение с американскими военными очень возможно. Все хотели бы этого избежать, локализовать это в российско-украинский конфликт, но, конечно, речь сейчас идет о большем. Еще есть теоретическая вероятность того, что все это опять закончится просто маневрами, но решаться это будет сейчас. В принципе вот сейчас. К пятнице наступает день Д, время Ч: мы либо идем, либо не идем. В принципе, все готово", – заявил Фельгенгауэр.

Илларионов же уверен, что 11 февраля наступление России точно не начнется.

"Никакого десанта в районе Одессы завтра не будет. И под Николаевом тоже. Не будет выхода российских войск к границам Молдовы и Румынии. Боя с объединенной эскадрой НАТО тоже не будет. Война – ни против Украины, ни против НАТО, ни против США – завтра, в пятницу, 11 февраля, не начнется", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что "проверки сделанных утверждений осталось ждать недолго" и обратил внимание, что другие прогнозы Фельгенгауэра о начале широкомасштабной военной операции РФ, сделанные им в последние годы, не сбывались.