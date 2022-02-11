Илларионов: Война – ни против Украины, ни против НАТО, ни против США – в пятницу, 11 февраля, не начнется

Об этом Илларионов написал 10 февраля в своем "Живом журнале", комментируя заявление военного эксперта "Новой газеты" Павла Фельгенгауэра в эфире "Радио Свобода".
Фельгенгауэр отметил, что шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России проходят через Дарданеллы и Босфор в Черное море.
"Это финальный сигнал. Финальный звонок... Каждый такой десантный корабль может высаживать усиленный батальон вместе с танками. Вместе с теми большими и малыми десантными кораблями, которые уже есть в черноморском регионе, можно уже высаживаться, уже в первой волне можно высаживать до десяти тысяч вместе с высадкой с воздуха. Сейчас они подойдут в Севастополь, примут на борт десант и будут высаживаться в районе Одессы. Скорее всего", – сказал он.
По словам эксперта, другая группировка собрана в Средиземном море, "чтобы, если что, вступить в бой с объединенной эскадрой НАТО". Он подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ тоже мобилизованы, "вышли на патрулирование межконтинентальные ракеты, подводные лодки выходят в море, флот в море".
"Мы готовы к большой войне, в том числе если она будет, уже и с Америкой. В Средиземном море столкновение с американскими военными очень возможно. Все хотели бы этого избежать, локализовать это в российско-украинский конфликт, но, конечно, речь сейчас идет о большем. Еще есть теоретическая вероятность того, что все это опять закончится просто маневрами, но решаться это будет сейчас. В принципе вот сейчас. К пятнице наступает день Д, время Ч: мы либо идем, либо не идем. В принципе, все готово", – заявил Фельгенгауэр.
Илларионов же уверен, что 11 февраля наступление России точно не начнется.
"Никакого десанта в районе Одессы завтра не будет. И под Николаевом тоже. Не будет выхода российских войск к границам Молдовы и Румынии. Боя с объединенной эскадрой НАТО тоже не будет. Война – ни против Украины, ни против НАТО, ни против США – завтра, в пятницу, 11 февраля, не начнется", – подчеркнул он.
Эксперт отметил, что "проверки сделанных утверждений осталось ждать недолго" и обратил внимание, что другие прогнозы Фельгенгауэра о начале широкомасштабной военной операции РФ, сделанные им в последние годы, не сбывались.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
8 февраля Россия начала также сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной, сообщила "Русская служба BBC". Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в аннексированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.
Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил 9 февраля, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода торговых судов.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
10 февраля Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря.