"Неприкрытое пренебрежение международным правом". МИД Украины выразил протест из-за блокировки Россией украинских портов

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Уставом ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенцией ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего со странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", – добавили в МИД Украины.