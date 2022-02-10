"Неприкрытое пренебрежение международным правом". МИД Украины выразил протест из-за блокировки Россией украинских портов

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.
"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Уставом ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенцией ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего со странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", – добавили в МИД Украины.
Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. На полуострове отрабатывается оборона побережья от десанта.
"Интерфакс" отмечает, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.
9 февраля главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко написал, что Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода торговых судов.