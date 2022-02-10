ВМС Украины о блокировании Россией Черного и Азовского морей: Мы готовы к развитию любых сценариев

"РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки c безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13-го по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу", – говорится в сообщении.
В командовании ВМС уверены, что таким образом Россия "в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины".
"Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможной свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", – говорится в сообщении.
Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли "с целью давления на Украину и мир", добавили в ВМС.
"Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.
Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил 9 февраля, что Россия из-за собственных ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и впервые после аннексии Крыма не оставит возможности прохода я длторговых судов.
Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.
Сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной Россия начала 8 февраля, отмечает "Русская служба BBC". Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. На полуострове отрабатывается оборона побережья от десанта.
"Интерфакс" отмечает, что 8 февраля шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ начали переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.