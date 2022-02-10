ВМС Украины о блокировании Россией Черного и Азовского морей: Мы готовы к развитию любых сценариев

В ВМС Украины отметили, что готовы к возможным провокациям Фото: ВМС ЗС України / Facebook

"РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки c безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13-го по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу", – говорится в сообщении.

В командовании ВМС уверены, что таким образом Россия "в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины".

"Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможной свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", – говорится в сообщении.

Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли "с целью давления на Украину и мир", добавили в ВМС.

"Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.