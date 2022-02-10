Россия из-за "учений" перекроет части акваторий Черного и Азовского морей, чем заблокирует украинские порты – СМИ

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21.00 (UTC) 13.02.2022 до 21.00 (UTC) 19.02.2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние восемь лет не было", – написал он.

В Азовском море Россия перекрывает акваторию от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края, а в Черном – от Крыма до территориального моря материковой Украины (19,3 км от берегов).

"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов, о которой мы два года предупреждаем. Это надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно, потому что при слове "блокада" первыми будут менять свои планы судовладельцы. Надо объединить все усилия", – добавил Клименко.

BlackSeaNews также отмечает, что такие действия властей России и ее оккупационной администрации не только подрывают безопасность судоходства, но и будут препятствовать надлежащему исполнению уполномоченными государственными органами Украины международных обязательств в ее морской экономической зоне.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу" отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой.

"Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.

Она уточнила, что нормы международного права предусматривают это, однако с предварительным предупреждением всех причастных по установленным правилам. Россия пока официально не информировала Украину о закрытии районов.