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ПОЛИТИКА

Россия требует от Украины вывезти предоставленное партнерами оружие, а от НАТО – отказаться от политики открытых дверей

Захарова заявила о "накачке Киева вооружением"
Захарова заявила о "накачке Киева вооружением"
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России требует, чтобы из Украины вывезли предоставленное партнерами вооружение, а также чтобы в НАТО объявили об отказе от политики открытых дверей. Об этом на брифинге 9 февраля заявила спикер МИД России Мария Захарова, ее речь опубликована на сайте внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Захарова заявила о "накачке Киева вооружением". Она также упомянула об учениях украинских военных, на которых будут отрабатывать применение противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin, полученных из Великобритании и США, а также беспилотников Bayraktar.

По утверждениям спикера, чтобы добиться деэскалации, нужно "прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленное Киеву иностранное вооружение за пределы украинской территории".

Также в МИД России потребовали от НАТО "объявить об отказе от политики открытых дверей", а от Украины – "вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был провозглашен в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года".

Согласно Декларации о государственном суверенитете Украины, страна не провозглашала вневблоковый статус, а заявляла о таком намерении в будущем: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Великобритания, МИД России, военная помощь, страна-агрессор, война в Украине, Мария Захарова
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