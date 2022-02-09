Россия требует от Украины вывезти предоставленное партнерами оружие, а от НАТО – отказаться от политики открытых дверей

Захарова заявила о "накачке Киева вооружением". Она также упомянула об учениях украинских военных, на которых будут отрабатывать применение противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin, полученных из Великобритании и США, а также беспилотников Bayraktar.

По утверждениям спикера, чтобы добиться деэскалации, нужно "прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленное Киеву иностранное вооружение за пределы украинской территории".

Также в МИД России потребовали от НАТО "объявить об отказе от политики открытых дверей", а от Украины – "вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был провозглашен в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года".

Согласно Декларации о государственном суверенитете Украины, страна не провозглашала вневблоковый статус, а заявляла о таком намерении в будущем: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие".