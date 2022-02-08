Правительство Польши согласовало военную помощь Вооруженным силам Украины

В частности, Польша бесплатно предоставит Украине военную технику, однако какую именно, не указывается. Оборудование будет передано уполномоченным представителям Вооруженных сил Украины.

В польском правительстве отметили, что решение было принято после анализа с учетом потребностей польских военнослужащих для обеспечения действующих операций и поддержки необходимого уровня резервов армии страны. То есть передача техники не снизит боеготовность польских воинских частей.

"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатное военное снаряжение. Это очередное решение Совета министров относительно передачи техники Украине", – говорится в сообщении правительства.