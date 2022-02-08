Правительство Польши согласовало военную помощь Вооруженным силам Украины

В частности, Польша бесплатно предоставит Украине военную технику, однако какую именно, не указывается. Оборудование будет передано уполномоченным представителям Вооруженных сил Украины.
В польском правительстве отметили, что решение было принято после анализа с учетом потребностей польских военнослужащих для обеспечения действующих операций и поддержки необходимого уровня резервов армии страны. То есть передача техники не снизит боеготовность польских воинских частей.
"Польша остается солидарной с Украиной перед лицом угрозы со стороны России. Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив бесплатное военное снаряжение. Это очередное решение Совета министров относительно передачи техники Украине", – говорится в сообщении правительства.
27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.
31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша "готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера".
4 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины.