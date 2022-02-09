"Девятая птица". В Украину прибыл еще один самолет с военной помощью от США

"Девятая птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь! Борт от наших друзей из США доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн", – написал он.

Резников уточнил, что речь идет о боевых патронах.

"Спасибо за последовательную поддержку по всем направлениям!" – добавил он.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. С тех пор прибыло еще семь самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.