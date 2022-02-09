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"Девятая птица". В Украину прибыл еще один самолет с военной помощью от США

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Украина получила от США боевые патроны
Украина получила от США боевые патроны
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В Украину 9 февраля прибыл девятый самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Девятая птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь! Борт от наших друзей из США доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн", – написал он.

Резников уточнил, что речь идет о боевых патронах.

"Спасибо за последовательную поддержку по всем направлениям!" – добавил он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/344641331005558

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. С тех пор прибыло еще семь самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине
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