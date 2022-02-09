В Украину прибыла военная помощь от Великобритании

Великобритания поставила в Украину товары военного назначения и оборудование для сил территориальной обороны Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

"8 и 9 февраля в Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью – товары военного назначения и оборудование для сил территориальной обороны: бронежилеты, каски и тому подобное", – написал министр.

Он выразил благодарность британской стороне за неизменную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to * from * - military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance * pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022