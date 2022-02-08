Австрия передала Госпогранслужбе Украины помощь на €80 тыс.

Шалленберг: Безопасность в Украине – это также безопасность на наших границах Фото: mvs.gov.ua

"Безопасность в Украине – это также безопасность на наших границах", – отметил Шалленберг.

Австрийская сторона передала помощь почти на €80 тыс. – спальные мешки, резервуары для воды, дизельные генераторы, матрасы.

"Благодарю за многолетнюю поддержку территориальной целостности Украины, независимость и поддержку наших евроатлантических стремлений. Сильная, мощная Украина – залог безопасности на восточных границах ЕС. И ваша поддержка крайне важна для нас", – сказал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Госпогранслужба планирует активизировать сотрудничество с Австрией в сфере противодействия трансграничной преступности и терроризму, анализа рисков, обмена информационно-аналитическими материалами и статистическими данными.

"Также стороны видят перспективу сотрудничества по использованию современных технологий, таких как система автоматизированного паспортного контроля E-Gates, система предварительной регистрации пассажиров APIS и других", – уточнили в релизе.