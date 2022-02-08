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ПОЛИТИКА

Австрия, Чехия и Словакия – на стороне Украины, ультиматумы РФ – не способ ведения переговоров – глава МИД Чехии

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РФ в своих требованиях пытается разыграть карту, когда будущее Украины стоит на кону, отметил Липавский
РФ в своих требованиях пытается разыграть карту, когда будущее Украины стоит на кону, отметил Липавский
Фото: EPA

Страны славковского формата – Австрия, Чехия и Словакия – стоят на стороне Киева в ситуации вокруг Украины. Выбор, куда должна следовать страна, остается за украинцами.

Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Австрии – Дмитрием Кулебой, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Мы, три министра иностранных дел из Центральной Европы, в славковском формате находимся здесь с единым четким месседжем: мы – на стороне Украины в нынешней ситуации, мы поддерживаем ее территориальную целостность и суверенитет. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку. Чехия, Австрия и Словакия здесь, чтобы дать четкий знак, что выбор, куда должна следовать Украина, остается за украинцами… Безопасность Украины – это безопасность всей Европы", – сказал Липавский.

По его словам, Россия в своих требованиях по так называемым "гарантиям безопасности" пытается разыграть карту, когда будущее Украины стоит на кону.

"Но мы не хотим делать уступки. Эти требования России абсолютно не являются способом ведения переговоров", – отметил глава МИД Чехии.

Липавский также добавил, что "аннексия Крыма была незаконным актом, Крым – это Украина, и об этом нужно повторять снова и снова".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил 7 февраля, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Теги: Россия, Крым, Украина, Чехия, Словакия, Австрия, МИД Украины, переговоры, аннексия, МИД Чехии, угрозы, МИД Словакии, ультиматум, Дмитрий Кулеба, конфликт, дипломаты, безопасность, пресс-конференция, МИД Австрии, суверенитет, будущее, сотрудничество, Александер Шалленберг, Иван Корчок, Ян Липавский
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