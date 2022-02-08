Австрия, Чехия и Словакия – на стороне Украины, ультиматумы РФ – не способ ведения переговоров – глава МИД Чехии

РФ в своих требованиях пытается разыграть карту, когда будущее Украины стоит на кону, отметил Липавский Фото: EPA

Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Австрии – Дмитрием Кулебой, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Мы, три министра иностранных дел из Центральной Европы, в славковском формате находимся здесь с единым четким месседжем: мы – на стороне Украины в нынешней ситуации, мы поддерживаем ее территориальную целостность и суверенитет. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку. Чехия, Австрия и Словакия здесь, чтобы дать четкий знак, что выбор, куда должна следовать Украина, остается за украинцами… Безопасность Украины – это безопасность всей Европы", – сказал Липавский.

По его словам, Россия в своих требованиях по так называемым "гарантиям безопасности" пытается разыграть карту, когда будущее Украины стоит на кону.

"Но мы не хотим делать уступки. Эти требования России абсолютно не являются способом ведения переговоров", – отметил глава МИД Чехии.

Липавский также добавил, что "аннексия Крыма была незаконным актом, Крым – это Украина, и об этом нужно повторять снова и снова".