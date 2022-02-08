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"Две второстепенные вещи, которые можно обсуждать". Путин анонсировал ответ РФ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности"

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По мнению Путина, диалог РФ со США и НАТО по "гарантиям безопасности" не закончен
По мнению Путина, диалог РФ со США и НАТО по "гарантиям безопасности" не закончен
Фото: EPA

Соединенные Штаты и НАТО в письменном ответе на требования РФ по так называемым "гарантиям безопасности" "обошли" ключевые вопросы. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент России Владимир Путин.

Текстовая версия мероприятия опубликована 8 февраля на сайте Кремля.

Путина спросили, что будет делать Россия после получения ответа на свои требования по "гарантиям безопасности".

"Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона, направим в Вашингтон и в Брюссель. Там есть действительно вещи, которые можно обсуждать. Они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Но будем добиваться, разумеется, ответа на ключевые вопросы", – ответил Путин.

При этом он назвал "странноватой" просьбу партнеров не публиковать содержание письма.

"Я не буду вскрывать каждую статью, но просто по всем ключевым вопросам – нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году – ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции или даже ответа "нет" или "да", впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли", – сказал российский президент.

По мнению Путина, диалог РФ со США и НАТО на этом не закончен.

"Сейчас сформулируем ответ, наше видение, и направим в Вашингтон и в Брюссель", – резюмировал глава Кремля.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Франция, Кремль, переговоры, вооружение, президент, безопасность, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, письмо
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