"Две второстепенные вещи, которые можно обсуждать". Путин анонсировал ответ РФ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности"

По мнению Путина, диалог РФ со США и НАТО по "гарантиям безопасности" не закончен Фото: EPA

Текстовая версия мероприятия опубликована 8 февраля на сайте Кремля.

Путина спросили, что будет делать Россия после получения ответа на свои требования по "гарантиям безопасности".

"Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона, направим в Вашингтон и в Брюссель. Там есть действительно вещи, которые можно обсуждать. Они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Но будем добиваться, разумеется, ответа на ключевые вопросы", – ответил Путин.

При этом он назвал "странноватой" просьбу партнеров не публиковать содержание письма.

"Я не буду вскрывать каждую статью, но просто по всем ключевым вопросам – нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году – ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции или даже ответа "нет" или "да", впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли", – сказал российский президент.

По мнению Путина, диалог РФ со США и НАТО на этом не закончен.

"Сейчас сформулируем ответ, наше видение, и направим в Вашингтон и в Брюссель", – резюмировал глава Кремля.