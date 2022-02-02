Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на требования РФ

Кирби сказал, что речь идет об утечке, которую Пентагон не комментирует, но отметил, что опубликованные документы подтверждают публичные заявления представителей США Фото: ЕРА

Кирби сказал, что речь идет об утечке и что Пентагон подобные утечки не комментирует.

"За последние несколько часов предложение, сделанное Соединенными Штатами, просочилось в одно из европейских новостных изданий. [...] Мы не обнародовали этот документ, но теперь, когда он обнародован, он подтверждает всему миру то, о чем мы говорили", – отметил он.

В тексте конфиденциальных ответов США и НАТО России, которые опубликовала El País, говорится, что Штаты и Альянс, среди прочего, готовы обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе, начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии, продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО, обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ, рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.