В Госдепартаменте США считают, что пришла пора укреплять восточный фланг НАТО

Прайса спросили, не пора ли начать укреплять восточный фланг НАТО на фоне накопления РФ войск вблизи границ Украины.

"Не пора ли усилить восточный фланг НАТО? Ответ однозначно да. Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены министерством обороны, по приведению тысяч военнослужащих США в состояние повышенной готовности. В случае необходимости они будут призваны на службу Североатлантическим альянсом", – ответил Прайс.

По его словам, США совместно с союзниками по НАТО, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Альянса, продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы усилить – в оборонительном плане – восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", – отметил спикер Госдепартамента.

Прайс напомнил, что США оказали "беспрецедентного уровня помощь в области безопасности" украинским партнерам. В частности, администрация США выдала ускоренное разрешение союзникам из стран Балтии на поставки американского вооружения в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", – резюмировал Прайс.

28 января президент США Джо Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

Ранее, 26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 31 января заявил, что США готовы отправить своих военных в страны восточного фланга НАТО в Европе, но решение об этом пока не принято.