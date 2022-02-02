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В Госдепартаменте США считают, что пришла пора укреплять восточный фланг НАТО

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США совместно с союзниками по НАТО продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии, отметил Прайс
США совместно с союзниками по НАТО продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии, отметил Прайс
Фото: U.S. Department of State / Flickr

В Госдепартаменте США однозначно согласны с тем, что пришла пора укреплять восточный фланг НАТО из-за угроз со стороны России. Об этом на брифинге 1 февраля заявил спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его текстовая версия опубликована на сайте Госдепа.

Прайса спросили, не пора ли начать укреплять восточный фланг НАТО на фоне накопления РФ войск вблизи границ Украины.

"Не пора ли усилить восточный фланг НАТО? Ответ однозначно да. Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены министерством обороны, по приведению тысяч военнослужащих США в состояние повышенной готовности. В случае необходимости они будут призваны на службу Североатлантическим альянсом", – ответил Прайс.

По его словам, США совместно с союзниками по НАТО, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Альянса, продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы усилить – в оборонительном плане – восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", – отметил спикер Госдепартамента.

Прайс напомнил, что США оказали "беспрецедентного уровня помощь в области безопасности" украинским партнерам. В частности, администрация США выдала ускоренное разрешение союзникам из стран Балтии на поставки американского вооружения в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", – резюмировал Прайс.

28 января президент США Джо Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

Ранее, 26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 31 января заявил, что США готовы отправить своих военных в страны восточного фланга НАТО в Европе, но решение об этом пока не принято.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Госдепартамент США, вооружение, агрессия, угрозы, вторжение, Европа, спикер, брифинг, войска, Нед Прайс
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