Кулеба о базовом сценарии Москвы: РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине угрозой силы

Ситуация с безопасностью вокруг Украины остается в целом неизменной, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

"Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим пока никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий России заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина "готовится к любым сценариям".

"Чрезвычайно важно, что мы имеем поддержку наших друзей и партнеров, в частности из Чехии, Австрии, Словакии, в дипломатическом сдерживании РФ… Также мы благодарны за поддержку и укрепление украинской обороны. Это тоже меры сдерживания России, потому что лучшее сдерживание России – это сильная Украина", – отметил Кулеба.

Липавский, Корчок и Шалленберг пребывают с визитом в Украине с 7 февраля, они совместно посетили прифронтовую зону на Донбассе.

В украинском МИД подчеркнули, что это "первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата", который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.