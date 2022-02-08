Украина ожидает сигналы, которые Макрон привез из Москвы, но не пересечет свои "красные линии" – Кулеба

Украина открыта к диалогу, но никто не сможет заставить ее пересечь свои "красные линии", отметил Кулеба Фото: EPA

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

Кулеба отметил, что 8 февраля в Киеве состоится встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

"Я проведу переговоры со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ищем дипломатическое решение, но мы не пересечем свои "красные линии", и никто не сможет заставить нас их пересечь", – сказал Кулеба.

Он говорил 7 февраля на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Украина имеет свои "красные линии", и ни при каких обстоятельствах от них не отступит.

"Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве накануне. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.

Перед визитами в Москву и Киев президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.