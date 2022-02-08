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Украина ожидает сигналы, которые Макрон привез из Москвы, но не пересечет свои "красные линии" – Кулеба

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Украина открыта к диалогу, но никто не сможет заставить ее пересечь свои "красные линии", отметил Кулеба
Украина открыта к диалогу, но никто не сможет заставить ее пересечь свои "красные линии", отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина не пересечет свои "красные линии" в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

Кулеба отметил, что 8 февраля в Киеве состоится встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

"Я проведу переговоры со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. Безусловно, мы все с интересом ожидаем тех сигналов, которые привез господин Макрон из Москвы, но я уже неоднократно говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, ищем дипломатическое решение, но мы не пересечем свои "красные линии", и никто не сможет заставить нас их пересечь",  сказал Кулеба.

Он говорил 7 февраля на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Украина имеет свои "красные линии", и ни при каких обстоятельствах от них не отступит.

"Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.

Макрон прибыл в Киев 8 февраля после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве накануне. Это первый визит в Украину для лидеров Франции за последние 24 года.

Перед визитами в Москву и Киев президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Теги: Россия, Киев, Украина, Франция, МИД Украины, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, конфликт, президент, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, визит, встреча
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