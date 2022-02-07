Кулеба: Мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", это исключительно интерес РФ

Кулеба: Украина имеет свои "красные линии", и мы ни при каких обстоятельствах от них не отступим Фото: ЕРА

"Я проинформировал Анналену, что Украина имеет свои "красные линии", и мы ни при каких обстоятельствах от них не отступим. Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что никто не будет указывать Украине, куда двигаться, и как вести свою внешнюю политику.