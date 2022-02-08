Путин о Минских соглашениях: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица

"Что касается Минских соглашений: живы ли они, имеют ли они какую-то перспективу или нет. Я считаю, что другой альтернативы просто нет", – сказал глава Кремля.

Он отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и другие представители украинской власти считают разрушительным для страны выполнение этих соглашений.

"Президент [Украины] действующий недавно заявил, что ни один пункт не нравится этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится", – заявил Путин.