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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин о Минских соглашениях: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица

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Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет
Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет
Скриншот: РБК / YouTube

Единственным вариантом урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе является выполнение Минских соглашений, заявил 7 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин, совместную пресс-конференцию которого с президентом Франции Эммануэлем Макроном транслировало агентство РБК.

"Что касается Минских соглашений: живы ли они, имеют ли они какую-то перспективу или нет. Я считаю, что другой альтернативы просто нет", – сказал глава Кремля.

Он отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и другие представители украинской власти считают разрушительным для страны выполнение этих соглашений.

"Президент [Украины] действующий недавно заявил, что ни один пункт не нравится этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится", – заявил Путин.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, вторжение, Минские соглашения, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, конфликт, президент, война на Донбассе, соглашение
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