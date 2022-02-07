Украина выполняет Минские соглашения, в отличие от России – Блинкен

"Если вы посмотрите на требования, установленные Минскими соглашениями, справедливой будет оценка, что Украина пыталась продвинуться по выполнению большинства, если не всех из них. Тогда как Россия не выполнила практически никаких своих обязанностей по "Минску", – отметил Блинкен.

По его словам, Украина продолжает искать способы имплементации соглашений, главным разногласием является очередность выполнения отдельных пунктов договоров.

"Украина продолжает выдвигать справедливые идеи относительно того, как продвигаться. "Минск" не уточняет некоторые вопросы очередности относительно тех шагов, которые должны выполнить стороны. Украина подходит к этому вопросу справедливо. До сих пор мы не видели, чтобы Россия делала то же самое", – отметил Блинкен.

Он добавил, что Украина и США остаются приверженцами выполнения Минских соглашений как главному инструменту разрешения конфликта на Донбассе.