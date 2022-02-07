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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина выполняет Минские соглашения, в отличие от России – Блинкен

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Блинкен: Россия не выполнила практически никаких своих обязанностей по "Минску"
Блинкен: Россия не выполнила практически никаких своих обязанностей по "Минску"
Фото: EPA

Украина добросовестно выполняла свои обязательства по Минским соглашениям. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля во время совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Трансляция велась в YouTube на канале Госдепа.

"Если вы посмотрите на требования, установленные Минскими соглашениями, справедливой будет оценка, что Украина пыталась продвинуться по выполнению большинства, если не всех из них. Тогда как Россия не выполнила практически никаких своих обязанностей по "Минску", – отметил Блинкен.

По его словам, Украина продолжает искать способы имплементации соглашений, главным разногласием является очередность выполнения отдельных пунктов договоров.

"Украина продолжает выдвигать справедливые идеи относительно того, как продвигаться. "Минск" не уточняет некоторые вопросы очередности относительно тех шагов, которые должны выполнить стороны. Украина подходит к этому вопросу справедливо. До сих пор мы не видели, чтобы Россия делала то же самое", – отметил Блинкен.

Он добавил, что Украина и США остаются приверженцами выполнения Минских соглашений как главному инструменту разрешения конфликта на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Теги: Россия, Украина, Минские соглашения, Энтони Блинкен, война в Украине, война на Донбассе, Жозеп Боррель
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