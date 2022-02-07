Боррель заявил, что ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую устойчивость

Боррель: С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту Фото: EPA

"В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины. С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту. Однако, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", – заявил он.

Глава европейской дипломатии заявил, что встреча Энергетического совета ЕС – США, которая пройдет 7 февраля в Вашингтоне, "даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электрической сетью, запланированной на 2023 год".

"Мы также будем работать над увеличением обратных потоков в рамках существующей газовой транспортные инфраструктуры", – заявил он.