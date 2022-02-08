Макрон отправился в Киев после визита в Москву Фото: EPA

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с президентом Украины, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину!" – написал он.

Маю честь вітати в Києві Президента @EmmanuelMacron, який прибув на зустріч з @ZelenskyyUa, та міністра @JY_LeDrian, який зустрінеться з міністром @DmytroKuleba. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України! * — Etienne de Poncins (@EdePoncins) February 8, 2022

Планируется, что около 13.40 президенты дадут совместную пресс-конференцию, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

По словам Кулебы, визит Макрона в Украину – первый для лидеров Франции за последние 24 года.

Макрон прибыл в Украину после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Перед этими визитами президент Франции обсудил усилия по сдерживанию РФ с президентом США Джо Байденом.