"Если Украина станет членом НАТО и будет возвращать себе Крым". Путин намекнул на использование ядерного оружия в случае войны с Альянсом

Путин: Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент России Владимир Путин.

Текстовая версия мероприятия опубликована 8 февраля на сайте Кремля.

Путин опасается, что Украина после вступления в НАТО сможет вернуть Крым.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим, – сказал Путин во время совместной пресс-конференции с Макроном. – Но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли".

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис, курировавший процесс вступления Литвы в ЕС, в апреле 2021 года выразил мнение, что если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса произойдет не по 5-й статье.

"Я думаю, [невозможность задействовать 5-ю статью] будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс, и другие его участники окажут военную помощь, включая применение вооруженных сил "с целью восстановления и последующего сохранения безопасности". Членами НАТО являются 30 государств.

8 февраля Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.