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"Если Украина станет членом НАТО и будет возвращать себе Крым". Путин намекнул на использование ядерного оружия в случае войны с Альянсом

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Путин: Мы понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав
Путин: Мы понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав
Фото: EPA

Военный потенциал Североатлантического союза и России несопоставим, но в случае ядерного конфликта победителей не будет.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент России Владимир Путин.

Текстовая версия мероприятия опубликована 8 февраля на сайте Кремля.

Путин опасается, что Украина после вступления в НАТО сможет вернуть Крым.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим, – сказал Путин во время совместной пресс-конференции с Макроном. – Но мы также и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли".

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис, курировавший процесс вступления Литвы в ЕС, в апреле 2021 года выразил мнение, что если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса произойдет не по 5-й статье.

"Я думаю, [невозможность задействовать 5-ю статью] будет очень ясно обусловлена как условие вашего вступления", – сказал Павилионис.

Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс, и другие его участники окажут военную помощь, включая применение вооруженных сил "с целью восстановления и последующего сохранения безопасности". Членами НАТО являются 30 государств.

8 февраля Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Путин заявил, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, оружие, Франция, ядерное оружие, Кремль, переговоры, угрозы, конфликт, президент, безопасность, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, визит, вступ, членство
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