Кулеба рассказал, сколько тонн военной помощи от партнеров получила Украина

Об этом 7 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в $1,5 млрд, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования – общий вес более тысячи тонн", – сказал Кулеба.

По его словам, рекордные объемы поддержки "усиливают позицию Украины за столом переговоров".

Кулеба отметил, что сегодняшняя ключевая тема мировой политики – не допустить очередную волну войны России против Украины.